Россиянин нанял знакомых для вымогательства запрещенных веществ у наркодилера

На Ставрополье осудили мужчину за организацию вымогательства наркотиков

В Ставропольском крае суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за организацию вымогательства наркотиков у дилера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его признали виновным по статьям 162 («Разбой») и 229 («Вымогательство наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, осужденный разработал план вымогательства наркотических средств у мужчины из поселка Рыздвяный, который, предположительно, занимался их продажей. Для совершения преступлений он подыскал трех молодых людей и распределил между ними роли.

В ночь на 25 августа 2021 года организатор преступления привез подельников к дому предполагаемого дилера и остался на улице наблюдать за обстановкой. Знакомые обвиняемого зашли в дом мужчины, надели на него наручники и, угрожая ножом, потребовали отдать им деньги и наркотики.

Потерпевший отрицал свою причастность к торговле запрещенными веществами. Тогда злоумышленники позвали местного жителя, потребовав от него подтвердить причастность пострадавшего к торговле наркотиками. Получив отказ, один из подельников ударил дилера ножом, а другой стал бить ногой в область головы. В результате тот не выжил.

Троих подельников суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 10 до 12 лет.