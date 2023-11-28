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10:15, 28 ноября 2023Среда обитания

Названы подходящие для высадки на рассаду в декабре растения

Ландшафтный дизайнер Воронова: для высадки на рассаду в декабре подходит хоста

Фото: Ostranitsa Stanislav / Shutterstock / Fotodom

В декабре и январе дачники могут не приостанавливать посевную кампанию и заняться посевами на рассаду растений, растущих медленнее остальных — с длительностью периода от посева до начала цветения и плодоношения в 150-230 дней. Подходящие для этого варианты растений назвала ландшафтный дизайнер Ольга Воронова в беседе с aif.ru.

По словам специалиста, прежде всего посевы на рассаду в декабре для высадки в открытый грунт относятся к цветам и некоторым декоративным кустарникам. Воронова рассказала, что наиболее целесообразные варианты однолетников и двулетников для высадки в декабре — эустома, петуния, виола, вербена, сальвия и лобелия. Что касается многолетников, то в первый зимний месяц можно посеять астильбу, хосту, бегонию, лаванду, пеларгонию, горечавку, дельфиниум, примулу, гайлардию, колокольчик карпатский и гвоздику Шабо. В качестве преимуществ такого метода эксперт назвала долгое цветение, а для многолетников — возможность прижиться должным образом.

При этом, предупредила ландшафтный дизайнер, все вышеперечисленные растения крайне требовательны к отсутствию перепадов в температурном режиме и освещенности. Она отметила, что количество света для них критически важно. «Поэтому сразу определитесь — по силам ли (и по финансам) поддерживать должный световой режим, есть ли у вас соответствующее оборудование в виде фитоламп. Если с этим все в порядке, то можно заняться посевами, но если нет, то лучше не тратить время и усилия даром», — порекомендовала Воронова.

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      Полина Кислицына
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