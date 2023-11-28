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20:49, 28 ноября 2023Силовые структуры

Осужденная россиянка пересидела в колонии из-за ошибки ее сотрудника

Во Владимирской области осужденная провела в колонии на месяц больше по ошибке

Фото: Unsplash

Следователи во Владимирской области завершили расследование уголовного дела в отношении сотрудника исправительной колонии, подозреваемого в халатности, и направили материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 293 («Халатность») УК РФ.

Следствием установлено, что обвиняемый должным образом не произвел расчет окончательного срока наказания для одной из осужденных. Женщина была приговорена к лишению свободы за совершение хищений сроком на два года, при этом до вынесения окончательного решения она пребывала под стражей. В результате действий сотрудника колонии осужденная, подлежащая освобождению 19 декабря 2022 года, незаконно содержалась в местах отбывания наказания до 27 января 2023 года. Это повлекло нарушение ее конституционного права на свободу.

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