Обманутые мошенниками российские пенсионеры с гранатой напали на банк

Пара пенсионеров из Владимирской области по указке мошенников напала на банк

Пара пенсионеров из Владимирской области попала под влияние телефонных мошенников и по их указке совершила нападение на банк. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

67-летняя Надежда Николаевна пропала неделю назад. Пока родственники искали ее, она с 49-летним Анатолием Николаевичем раздобыла пневматическое оружие и страйкбольную гранату и напала на отделение банка, требуя деньги. Прибывшие на место по вызову росгвардейцы обезвредили пенсионеров. Их арестовали на два месяца за разбой.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожилые люди были обмануты мошенниками. Они убедили их, что они участвуют в поимке опасных преступников. С этой целью Надежда Николаевна ушла из дома.