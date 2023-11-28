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10:29, 28 ноября 2023Силовые структуры

Обманутые мошенниками российские пенсионеры с гранатой напали на банк

Пара пенсионеров из Владимирской области по указке мошенников напала на банк

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Пара пенсионеров из Владимирской области попала под влияние телефонных мошенников и по их указке совершила нападение на банк. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

67-летняя Надежда Николаевна пропала неделю назад. Пока родственники искали ее, она с 49-летним Анатолием Николаевичем раздобыла пневматическое оружие и страйкбольную гранату и напала на отделение банка, требуя деньги. Прибывшие на место по вызову росгвардейцы обезвредили пенсионеров. Их арестовали на два месяца за разбой.

В ходе разбирательства выяснилось, что пожилые люди были обмануты мошенниками. Они убедили их, что они участвуют в поимке опасных преступников. С этой целью Надежда Николаевна ушла из дома.

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      Любовь Ширижик
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