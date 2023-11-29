Белорусские силовики создали Telegram-бот для бывших политзаключенных

Белорусские силовики обязали экс-политзаключенных устанавливать бот в Telegram

Белорусские силовики обязали бывших политзаключенных устанавливать специальный Telegram-бот «Магнит». Об этом сообщает «Зеркало».

Эту информацию подтвердили изданию несколько человек. Известно, что «Магнит» скачивает на связанный телефон весь Telegram пользователя, а также телефонную книгу и СМС, автоматически собирает первичные данные — имя, имя пользователя, ID и номер телефона (если он не скрыт). Из этих данных силовики собирают базу ID, могут смотреть, в каких чатах и что писал пользователь.

Однако уточняется, что бот не может читать личные сообщения, автоматически пересылать на связанные с силовиками устройства контакты пользователя, публикации, на которые он ставил реакции или которые пересылал куда-то сам, подписки и сохраненные сообщения.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе баллотировавшегося на шестой срок Александра Лукашенко, после чего по всей стране начались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были приговорены к длительным тюремным срокам или бежали за границу. Правозащитный центр «Весна» насчитывает в Белоруссии более 1,2 тысячи политзаключенных.