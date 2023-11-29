Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:34, 29 ноября 2023Бывший СССР

Белорусские силовики создали Telegram-бот для бывших политзаключенных

Белорусские силовики обязали экс-политзаключенных устанавливать бот в Telegram

Фото: Unsplash

Белорусские силовики обязали бывших политзаключенных устанавливать специальный Telegram-бот «Магнит». Об этом сообщает «Зеркало».

Эту информацию подтвердили изданию несколько человек. Известно, что «Магнит» скачивает на связанный телефон весь Telegram пользователя, а также телефонную книгу и СМС, автоматически собирает первичные данные — имя, имя пользователя, ID и номер телефона (если он не скрыт). Из этих данных силовики собирают базу ID, могут смотреть, в каких чатах и что писал пользователь.

Однако уточняется, что бот не может читать личные сообщения, автоматически пересылать на связанные с силовиками устройства контакты пользователя, публикации, на которые он ставил реакции или которые пересылал куда-то сам, подписки и сохраненные сообщения.

В 2020 году в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил о победе баллотировавшегося на шестой срок Александра Лукашенко, после чего по всей стране начались массовые протесты. Ряд оппозиционных политиков и активистов были приговорены к длительным тюремным срокам или бежали за границу. Правозащитный центр «Весна» насчитывает в Белоруссии более 1,2 тысячи политзаключенных.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Главу Банка России назвали главным «разрушителем» года. За что ее удостоили такого титула на Западе?

      На участницу шоу «Пацанки» подали в суд за избиение

      В России оценили возможность снижения цен на жилье

      Нелегальные мигранты отказались от убежища в Финляндии после закрытия границы

      Россиян предупредили о возможном повторении «шторма века»

      Раскрыт способ получить выгоду от подарков на Новый год

      Глава МИД Украины резко ответил на вопрос о тупике ВСУ на фронте

      Глава МИД Швеции прокомментировал сроки вступления страны в НАТО

      Медведь растерзал молодого смотрителя зоопарка

      Анна Хилькевич объяснила выход в свет с объемными ягодицами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости