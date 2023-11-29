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15:15, 29 ноября 2023Бывший СССР

Депутат Рады упрекнула Залужного в заказе статей против Зеленского

Депутат Рады Безуглая упрекнула Залужного в заказе статей против Зеленского
Валерий Залужный

Валерий Залужный. Фото: Ukraine President's Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) заказывал статьи против Владимира Зеленского в западных изданиях. В этом генерала упрекнула депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Это по-генеральски — молчать на Украине и выкидывать такое иностранцам? Может быть, вам есть, что прямо сказать?» — написала она.

Безуглая спросила Залужного, почему западная техника не доходит до самых способных бригад, почему военные оказываются на штурме, не получив должной подготовки, почему переход между военными частями может занимать месяцы.

«Это все Зеленский? Это вас, бедного, прессуют? Это стоит еще одной статьи в The Economist?» — задала вопрос депутат.

В начале ноября в издании The Economist вышла статья Залужного о том, что конфликт на Украине зашел в тупик. По его словам, спасти положение сможет только резкий технологический скачок. «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как, например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем», — сказал он.

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      Алевтина Запольская
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