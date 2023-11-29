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15:53, 29 ноября 2023Ценности

Джиджи Хадид извинилась за слова о злодеяниях Израиля против детей Палестины

СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Rocco Spaziani / Spaziani / Globallookpress.com

Американская модель палестинского происхождения Джиджи Хадид принесла извинения за свои высказывания, в которых она обвинила Израиль в совершении преступлений против палестинских детей до начала эскалации конфликта. На посты в ее соцсетях обратили внимание в Page Six.

Манекенщица опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором обвинила Израиль в похищениях, пытках, изнасилованиях и других злодеяниях в отношении палестинских детей. Кроме того, по словам знаменитости, Израиль является единственной страной, удерживающей детей в качестве военнопленных.

Впоследствии Хадид удалила публикацию и сделала новое заявление на фоне шквала критики.

Я хотела обратить внимание на то, как власти Израиля подрывают нормы международного права. В этом случае я пыталась выделить, что палестинские дети, которых арестовывает Армия обороны Израиля, часто не получают тех прав, которые есть у израильских детей, обвиняемых в совершении аналогичных преступлений. К сожалению, я использовала плохой пример, чтобы подчеркнуть это, и сожалею об этом

Джиджи Хадидмодель

27 октября сестра Джиджи Белла Хадид также высказалась по поводу атак ХАМАС на приграничные с сектором Газа территории Израиля. Знаменитость рассказала о своих переживаниях по поводу происходящего в секторе Газа и осудила террористические действия против мирного населения.

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      Майя Пономаренко
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