Иванка Трамп опубликовала фото в купальнике

Дочь бывшего президента США Дональда Трампа Иванка опубликовала фото в откровенном виде. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных снимках 42-летняя знаменитость запечатлена во время занятий серфингом. Она предстала в фиолетовом купальнике, оформленном вырезом на талии. Кроме того, видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Подписчики восхитились внешним видом предпринимательницы в комментариях под постом. «Не могу поверить, что у нее есть дети», «Больше 40 и родила троих детей — и все еще похожа на модель!», «Иванка — наше вдохновение», «Фантастическая фигура», «Красотка», — высказывались они.

В октябре Иванка Трамп появилась на публике в откровенном образе. 41-летняя предпринимательница посетила вечеринку, организованную в честь дня рождения телезвезды Ким Кардашьян. Знаменитость предпочла выйти в свет в костюме белого цвета, который состоял из оголявшего живот кроп-топа и юбки длины макси с высоким разрезом.