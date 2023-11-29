Названы привычки россиян при просмотре видео

«VK Видео»: 63 процента россиян имеют привычку есть при просмотре видео

Почти две трети россиян имеют привычку есть при просмотре видео. Об этом стало известно из исследования «VK Видео» и агентства «Русопрос», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

63 процента опрошенных признались, что принимают пищу во время просмотра видео. А 35 процентов готовят еду в этот момент. Кроме того, 29 процентов россиян имеют привычку смотреть видео в туалете. Почти столько же просматривают видеоконтент во время работы или учебы.

В топ ответов также вошли уборка (25 процентов), поездка в транспорте (22 процента), просмотр новостей (19 процентов), рисование или рукоделие (15 процентов), макияж, маникюр, ванна или душ (14 и 10 процентов соответственно).

Также «VK Видео» и «Русопрос» выяснили, что три четверти россиян (75 процентов) смотрят видео ежедневно. Более половины (60 процентов) тратят на просмотр видео 1-2 часа в день.

Среди причин просмотра видеороликов с большим отрывом лидирует цель — развлечение (62 процента). 14 процентов ищут в видео информацию, почти столько же — узнают новости. Популярные темы роликов — юмор (54 процента), кино и сериалы (47 процентов), познавательные видео (43 процента), музыка (40 процентов). Подростков до 18 лет меньше всего в видео интересуют новости, а людей старше 35 лет — игры.

Оптимальной длиной роликов россияне назвали время от 5 до 20 минут, такой ответ дал 31 процент респондентов. Причем молодежь в возрасте 14-24 года чаще всего смотрит видео на 20-30 минут (60 процентов).

В числе наиболее популярных у россиян видеоблогеров авторы опроса называют Дмитрия Куплинова, Диму Масленникова, блоги «Импровизаторы», Utopia Show, It’s Mamix, «Уральские Пельмени», ExileShow, MrBeast, «Что было дальше». Люди старше 35 лет назвали также Comedy Club.

