Основатель СДЭК решил избавиться от своей доли в российском бизнесе

«Ведомости»: глава СДЭК Гольдорт захотел продать свою долю в «СДЭК-глобал»

Основатель, генеральный директор и мажоритарный акционер логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт захотел избавиться от российского бизнеса в связи с эмиграцией. Он планирует продать свою долю в компании «СДЭК-глобал», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

ООО «СДЭК-глобал» является юридическим лицом СДЭК. Согласно данным СПАРК, по состоянию на конец 2020 года, доля Гольдорта в структуре активов компании оценивалась в 55,44 процента. По словам одного из собеседников газеты, интересы бизнесмена в переговорах о продаже доли представляет ООО «Тайга капитал». На активы предпринимателя претендовали несколько финансовых организаций, ряд логистических компаний и другие крупные игроки на российском рынке. В общей сложности к сделке проявили предметный интерес 15 контрагентов, уточнил источник.

При этом другие акционеры «СДЭК-глобал» не собираются выходить из структуры российского бизнеса. Речь идет о совладельцах компании — Вячеславе Пиксаеве (37 процентов, по данным СПАРК на июль 2023 года), Инне Яковлевой (6,5 процента на июль 2023 года) и Евгении Цацуре (1 процент, по состоянию на октябрь 2020 года), заключается в материале. В то же время сам Гольдорт не стал отвечать на вопрос по поводу возможной продажи своей доли в «СДЭК-глобал» и предпочел не комментировать эту тему.

Во второй половине мая аналитики Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) сообщили о резком росте объемов рынка курьерской доставки «последней мили» в России. В 2022 году обороты этого сегмента в денежном и количественном выражениях увеличились на 25 процентов в сравнении с 2021-м, достигнув уровня в 1,7 триллиона рублей. Одним из лидеров среди логистических компаний, оказывающих услуги сторонним бизнесам, эксперты тогда назвали СДЭК — компания вошла в десятку крупнейших игроков рынка.