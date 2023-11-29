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09:48, 29 ноября 2023Силовые структуры

Двое следователей МВД России попались на взятке в восемь миллионов рублей

СКР задержал в Петербурге двух следователей МВД за взятку в размере 8 млн рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух следователей ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по подозрению в получении взятки в размере восьми миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета России (СКР).

В коррупции уличили начальника 5-го отдела следственной части по расследованию организованной преступной деятельности и следователя отделения по расследованию особо важных дел о преступлениях экономической направленности. Их вычислили после поимки посредников, получивших муляж наличных денег.

По данным СКР, следователи требовали взятку от свидетельницы по уголовному делу о растрате, угрожая привлечь ее к уголовной ответственности.

В настоящее время дома у задержанных проводятся обыски. Решается вопрос об избрании им меры пресечения. В скором времени полицейским предъявят обвинения во взяточничестве.

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      Любовь Ширижик
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