Попавший под санкции банк ухудшил условия хранения валюты на счетах

«Абсолют Банк» разрешил хранить без комиссии не более 100 долларов или евро

«Абсолют Банк» с 8 декабря изменит условия хранения на счетах клиентов американских долларов и евро, снизив лимит хранения валюты без комиссии сразу в 50 раз, пишет Frank Media.

Если раньше без комиссии можно было держать там не более пяти тысяч единиц обеих иностранных валют, то теперь в кредитной организации эта сумма уменьшится до 100 долларов или евро, говорится в материале.

«Абсолют Банк» попал под блокирующие санкции США 2 ноября текущего года. Его представители тогда заверили, что произошедшее не скажется на деятельности банка, бизнес-модели которого «давно поменяли под существующие внешнеэкономические условия», писал ТАСС.

Основанный в 1993 году российской инвестиционной и девелоперской группой «Абсолют» банк спустя два года получил внутреннюю лицензию Центробанка на совершение операций в иностранной валюте. Также он является участником системы страхования вкладов. По данным портала «Банки.ру», «Абсолют Банк» входит в топ-40 крупнейших российских банков по размеру активов и величине капитала, а также в топ-15 по объемам выдачи ипотеки и автокредитования.