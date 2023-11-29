Россиянин обманул приятеля на 40 миллионов рублей и получил срок

В Сочи суд дал пять лет колонии игроману, обманувшему приятеля на 40 млн руб.

Центральный районный суд Сочи приговорил местного жителя Руслана Торадзе к пяти годам колонии общего режима за мошенничество на 40 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Установлено, что фигурант решил продать свою машину Bentley Continental gt приятелю и предложил ему рассрочку. Мужчина должен был сразу перечислить 3 миллиона рублей, после чего получить автомобиль. Оставшуюся сумму ему было разрешено выплатить в течение нескольких месяцев. Приятель согласился, перевел взнос за машину, однако в результате так и не получил ее. Спустя время к нему снова обратился Торадзе — он попросил занять ему деньги под проценты на развитие бизнеса. Тогда друг дал фигуранту еще 37 миллионов рублей.

Полученными деньгами Торадзе распорядился по своему усмотрению. По данным sochi1.ru, он проиграл все в казино. Машину же и недвижимость, которую фигурант обещал приятелю в качестве залога, Торадзе продал другому человеку.

Свою вину мужчина не признал. Суд также взыскал с него 40 миллионов рублей в качестве компенсации материального вреда в пользу потерпевшего.