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12:00, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин ударил незнакомца ножом около караоке-бара и лишил его жизни

В Кызыле осудят мужчину за убийство незнакомца около караоке-бара

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Кызыле (Республика Тыва) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре у здания караоке-бара на улице Мира случился конфликт между обвиняемым и неизвестным мужчиной. В результате подозреваемый нанес незнакомцу ножом несколько ударов по грудной клетке и лишил его таким образом жизни.

Ранее в Перми пьяный местный житель трижды ранил знакомого ножом, требуя от него извинений.

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      Варвара Митина
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