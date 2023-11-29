Россиянин ударил незнакомца ножом около караоке-бара и лишил его жизни

В Кызыле осудят мужчину за убийство незнакомца около караоке-бара

В Кызыле (Республика Тыва) следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего ранее судимого местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 Уголовного кодекса РФ. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в сентябре у здания караоке-бара на улице Мира случился конфликт между обвиняемым и неизвестным мужчиной. В результате подозреваемый нанес незнакомцу ножом несколько ударов по грудной клетке и лишил его таким образом жизни.

Ранее в Перми пьяный местный житель трижды ранил знакомого ножом, требуя от него извинений.

