Россиянин выбил извинения из знакомого при помощи ножа

В Перми пьяный мужчина трижды ранил знакомого, требуя от него извинений

В Перми пьяный местный житель трижды ранил знакомого ножом, требуя от него извинений. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным издания, мужчина выпивал в компании знакомых. В какой-то момент он поссорился с одним из них, после чего потребовал от него извинений. Оскорбивший его россиянин не захотел приносить извинения, тогда пермяк сходил за ножом на кухню, вернулся в комнату и повторил свое требование.

Однако даже угрозы ножом не помогли мужчине получить желаемое, тогда он перешел к действиям. Он трижды ранил знакомого, после чего тот извинился.

Нападавший сбежал с места преступления. Его удалось оперативно задержать. В результате суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима.

Ранее в Республике Башкортостан к четырем годам колонии приговорили 62-летнюю россиянку, которая вонзила в живот любовника нож из-за вылитого в раковину супа.