Столтенберг сравнил истребители F-16 с серебряной пулей

Столтенберг: поставки истребителей F-16 — это не серебряная пуля

Поставки истребителей F-16 — это не серебряная пуля, которая позволит фундаментально изменить ситуацию в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

«Поставки F-16 позволят нанести потери Российской армии, но это не серебряная пуля, которая сама по себе решит все проблемы», — рассказал Столтенберг.

Он также не стал отвечать на вопрос о сроках поставок истребителей на Украину. По его мнению, сроки зависят от периода подготовки пилотов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на письмо группы членов Конгресса США от Республиканской партии, направленное министру ВВС США Фрэнку Кендаллу, заявило, что США «с высокой вероятностью» могут не успеть передать истребители F-16 Тайваню в рамках двух американских проектов.