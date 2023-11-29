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17:31, 29 ноября 2023Силовые структуры

Двое россиян мастерили пистолеты по заказу преступных группировок

Двое иркутян осуждены условно за изготовление стволов пистолетов для ОПГ

Фото: МВД РФ

Двое 33-летних жителей Иркутска осуждены условно за изготовление гладких стволов для пистолетов по заказу преступных группировок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчины признаны виновными в незаконном обороте оружия, им назначены сроки по шесть лет лишения свободы условно со штрафами от 320 до 350 тысяч рублей.

По данным МВД, иркутянин с 2017 по 2018 год через социальные сети и мессенджеры связывался с пятью преступными группировками, действующими на территории Приангарья, и принимал заказы на изготовление деталей к оружию. Мастерил их его сообщник, который был токарем на местном предприятии. Он вытачивал запчасти прямо на рабочем месте.

В ходе обыска силовики изъяли у них шесть гладких стволов и детали, а также 16 единиц самодельных ручных короткоствольных пистолетов, которые были найдены у членов преступных группировок, с которыми сотрудничали подпольные оружейники.

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      Любовь Ширижик
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