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10:53, 29 ноября 2023Россия

Сурков предрек Украине год деградации

Экс-помощник президента России Сурков предрек Украине год деградации

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Бывший помощник президента России Владислав Сурков предрек Украине год деградации. О политических перспективах он порассуждал в своей статье «Сумерки на хуторе».

По мнению Суркова, украинский народ разочарован своими правителями. Проблемы страны не решаются, несмотря на обещания руководства, и украинцы это видят. При этом, считает Сурков, Киеву не смогут помочь и западные лидеры, в том числе президент США Джо Байден.

«Сумерки. Канун мрака. Чуда не будет. Следующий год станет годом деградации и дезорганизации украинского подставного "государства"», — написал российский политик.

В этой же статье Сурков заявил, что в офисе президента Украины есть те, кто мечтает об очередных Минских соглашениях, но Россия может и не согласиться на такой шаг. Он призвал Киев не надеяться на «Минск-3».

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