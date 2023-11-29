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13:32, 29 ноября 2023Силовые структуры

Тело подсудимого сутки пролежало в туалете российского суда

В Москве труп подсудимого сутки пролежал в туалете Симоновского суда

Фото: Алексей Душутин / Коммерсантъ

В Москве тело подсудимого сутки пролежало в туалете Симоновского суда. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

В суде шел процесс над 46-летним мужчиной, который был под домашним арестом из-за дела о мошенничестве. После слушания он пошел в туалет Симоновского суда и не вышел оттуда. Его обнаружили только спустя 18 часов. Причиной кончины, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность.

В настоящее время правоохранители проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в немецком городе Киль свидетель скончался в туалете суда. Тело, запертое в одной из кабинок, не замечали в течение трех дней.

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      Варвара Митина
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