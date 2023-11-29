Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:18, 29 ноября 2023Силовые структуры

Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу за фейки о ВС РФ
Сусана Джамаладинова

Сусана Джамаладинова. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Суд Москвы заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова) за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре города.

По данным ведомства, 4 апреля 2022 года Джамаладинова опубликовала на своей странице в соцсети видео, содержащее заведомо ложную информацию о действиях Российской армии в ходе проведения спецоперации.

Уголовное дело певицы передадут в Басманный районный суд Москвы. Джамаладинову обвиняют по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ») УК РФ.

20 ноября МВД России объявило артистку в розыск. В карточке указано, что Джамала родилась 27 августа 1983 года в Киргизской ССР, городе Ош, национальность — татарка, без особых примет.

В 2016 году она стала победительницей музыкального конкурса «Евровидение-2016». В апреле 2022 года Джамала вошла в список украинских артистов, которым запрещен въезд в Россию на 50 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска продвинулись на донецком направлении. Минобороны сообщило о взятии под контроль поселка в ДНР

      Фадеев назвал заявления Наргиз экстремистскими

      Врачи обнаружили палочки для еды в черепе 35-летнего мужчины

      Кредитную карту Apple Card закроют

      Уличенный в госизмене россиянин позвонил в МИД Украины перед переходом границы

      Ивлееву обругали в сети за непристойный наряд в церкви

      Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали в России

      Под кроватью россиянина нашли противотанковое оружие времен Вьетнамской войны

      В ХАМАС решили освободить еще нескольких россиян в знак признательности Путину

      ХАМАС включило в список обмена дочку россиянина

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости