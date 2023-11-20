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09:39, 20 ноября 2023Силовые структуры

Россия объявила в розыск украинскую певицу

МВД объявило в международный розыск украинскую певицу Джамалу из-за слов о ВС РФ

Фото: Aleksandr Gusev / ZUMA Press / Globallookpress.com

МВД России объявило в розыск украинскую певицу Джамалу (Сусана Джамаладинова), сообщает ТАСС.

Артистка разыскивается по статье Уголовного кодекса, однако в базе данных не уточняется по какой именно. Она является фигуранткой уголовного дела, возбужденного по статье 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»), уточняет Telegram-канал SHOT. Поводом для уголовного преследования стал ее пост о событиях в Буче, опубликованный в 2022 году.

Джамала победила на конкурсе Евровидение в 2016 году.

6 октября певец Филипп Киркоров заявил о том, что победа его коллеги Сергея Лазарева на «Евровидении» в 2016 году была украдена. На международном музыкальном конкурсе с композицией You are the only one за Лазарева проголосовала вся Европа, однако артист занял на «Евровидении» третье место.

Джамале запрещен въезд в Россию на 50 лет.

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      Любовь Ширижик
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