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22:07, 3 мая 2024Мир

В США оценили продолжительность жизни одной бригады НАТО в конфликте с Россией

Риттер: выживаемость бригады НАТО в случае конфликта с Россией составит три дня

Фото: Unsplash.com

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works оценил продолжительность жизни одной бригады НАТО в случае высокоинтенсивного конфликта с Россией.

По его словам, такое подразделение продержится около трех дней. Таким образом, если Германия развернет бригаду в Литве, она «продлит ее существование на три дня», считает эксперт.

Хотя страны НАТО и разворачивают свои подразделения у границ России, в том числе в Прибалтике, это не означает, что они готовы к полномасштабным боевым действиям, добавил Риттер.

Он отметил, что Германия не может сформировать в Литве полноценную группировку, которая ожидается к 2027 году.

«Три года на создание целой бригады! Так может только государство-неудачник. Если бы Германия была серьезной военной державой, она бы уже завтра выделила такое подразделение и отправила в Литву, сказав: "Мы готовы"», — подчеркнул экс-разведчик.

Риттер указал, что США в этом плане не сильнее, чем европейские страны, поскольку американские войска рассредоточены в разных точках мира, и создать группировку в Европе в ближайшее время они не смогут.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что от войск НАТО в случае их отправки на Украину ничего не останется.

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      Марина Совина
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