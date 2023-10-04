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10:51, 4 октября 2023Культура

Киркоров заявил о краже у Лазарева победы на «Евровидении»

Киркоров заявил, что у Лазарева украли победу на «Евровидении» в 2016 году

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский исполнитель Филипп Киркоров заявил о том, что победа его коллеги Сергея Лазарева на «Евровидении» в 2016 году была украдена. Об этом он сообщил на шоу Лазарева «Я не боюсь!», состоявшемся в Москве, передает «Комсомольская правда».

Киркоров отметил, что в 2016 году, когда его коллега впервые представил Россию на международном музыкальном конкурсе с композицией You are the only one, за Лазарева проголосовала вся Европа, однако его победа была украдена, о чем «все знают». Тогда артист занял на «Евровидении» третье место, а победителем конкурса стала украинская исполнительница Джамала.

Через два года, в 2018 году, Лазарев вновь принял участие в «Евровидении». Артист исполнил песню Scream и вновь занял третье место.

«Но ты нашел в себе силы и еще раз повторил успех. Но снова было что-то не то, вы сами знаете, в какое непростое время мы живем. Но страна гордится тобой, что ты так достойно представил Россию на главной музыкальной Олимпиаде. И я горжусь тобой!» — подчеркнул Киркоров.

Ранее Сергей Лазарев признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами.

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    Анастасия Астахова
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