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20:16, 27 сентября 2023Культура

Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами

Певец Сергей Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его дети становились артистами

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro

40-летний исполнитель объяснил свое нежелание тем, что из-за его популярности наследников будут связывать с его именем в музыкальной индустрии. «Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — резюмировал Лазарев.

В апреле Сергей Лазарев заявил, что не планирует покидать Россию. Так артист ответил на вопрос о том, планирует ли он покорять рынок стран Азии.

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    Сергей Равин
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