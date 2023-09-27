Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами

Певец Сергей Лазарев заявил, что не хочет, чтобы его дети становились артистами

Российский певец Сергей Лазарев признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro

40-летний исполнитель объяснил свое нежелание тем, что из-за его популярности наследников будут связывать с его именем в музыкальной индустрии. «Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — резюмировал Лазарев.

В апреле Сергей Лазарев заявил, что не планирует покидать Россию. Так артист ответил на вопрос о том, планирует ли он покорять рынок стран Азии.