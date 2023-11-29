Умерла 98-летняя советская актриса Тамара Солодовникова

Советская актриса Тамара Солодовникова умерла на 99-м году жизни

Советская актриса театра и кино Тамара Солодовникова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщает ИА «Регнум».

По данным источника, врачи констатировали смерть Солодовниковой в ее квартире в Конаковском проезде в Москве. «Причиной смерти 98-летней женщины стала сердечно-сосудистая недостаточность», — поделился собеседник агентства.

Тамара Солодовникова родилась 1 сентября 1925 года. Актриса исполнила роли в таких фильмах, как «Дом и хозяин», «Скрипка Ротшильда», «Глава семьи» и «Графиня». Также она играла в Театре Балтийского флота в городе Лиепая, позже стала членом Рижского театра русской драмы, а в 1958 году начала работать в Московском гастрольном театре комедии при «Росконцерте».