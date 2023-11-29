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12:43, 29 ноября 2023Экономика

Верховный суд признал необоснованность заградительных комиссий банков

Верховный суд РФ: банки не должны вводить заградительные тарифы для клиентов

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Российские банки не должны вводить для клиентов заградительные комиссии, которые по причине своих больших размеров мешают совершению экономически обоснованных операций по счетам, следует из решения коллегии по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда (ВС) страны. На него ссылается «Интерфакс».

Позицию озвучили в рамках рассмотрения тяжбы воронежского инжинирингового ООО «Инвестком» с банком ВТБ. С компании в 2021 году взыскали десять процентов от перевода на счет физлица 13,33 миллиона рублей — суммы, являвшейся, как отмечается в материале, значительной для компании с годовой выручкой в 26,83 миллиона.

«Инвестком» не смог добиться признания своей правоты в судах трех инстанций, которые не приняли довод компании об установлении ей заградительной комиссии. Отмечается, что банк руководствовался тарифом о соответствующей комиссии при переводе более пяти миллионов рублей со счетов юрлиц и ИП на счета физлиц в сторонних российских кредитных организациях.

В свою очередь в СКЭС подтвердили право банков на одностороннее изменение условий расчетно-кассового обслуживания, но при этом подчеркнули, что такие действия не должны «подрывать ожидания клиентов» по сохранению у них возможности беспрепятственного распоряжения своим имуществом. В коллегии отметили, что оспариваемая комиссия «имеет очевидные признаки введенного в одностороннем порядке заградительного тарифа», и отправили дело на новое рассмотрение.

Ранее сообщалось, что ВС вынес такое же решение по спору томской компании «Экойл» против Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), взявшего комиссию в девять процентов за перевод 1,91 миллиона рублей в адрес двух физлиц, у которых компания занимала деньги по пяти договорам.

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      Дмитрий Воронин
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