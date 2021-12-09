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Верховный суд вынес решение по делу о высоких комиссиях банков

РБК: ВС отправил на пересмотр дело о высоких тарифах банков на переводы бизнеса физлицам

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) России отправила на пересмотр дело о праве банков взимать так называемые заградительные комиссии с денежных переводов бизнеса физическим лицам. Об этом пишет РБК со ссылкой на материалы суда.

Согласно «антиотмывочному» закону 115-ФЗ, российские банки обязаны проверять транзакции своих клиентов на сумму от 600 тысяч рублей на риски обналичивания или отмывания денег. Закон позволяет кредитным организациям приостанавливать или отказываться от проведения сомнительных операций клиентов. Но банки, например, взимают повышенные комиссии, или заградительные тарифы, по операциям с высоким уровнем риска, которые обычно в несколько раз превышает стандартные комиссии.

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6 декабря

Решение Верховного суда вынесено по прецедентному спору томской компании «Экойл» против Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который взял комиссию девять процентов за перевод 1,91 миллиона рублей в адрес двух физлиц, у которых компания занимала деньги по пяти договорам. В конце 2020 года Арбитражный суд Новосибирской области отказал «Экойлу» в иске против банка, затем две инстанции арбитражных судов оставили это решение без изменений.

ВС отменил решение трех предыдущих инстанций отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области. Как считает экономколлегия, суды нарушили нормы материального и процессуального права, которые повлияли на исход дела и без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав «Экойла». По мнению ВС, кассационная жалоба «Экойла» подлежит удовлетворению, а обжалуемые судебные акты — отмене.

Ранее сообщалось, что российские банки начали взимать с клиентов комиссию за перевод средств на «чужие» дебетовые карты. Речь идет о переводе средств через приложение банка-эмитента карты, на которую должны поступить деньги. Для этого в приложениях большинства кредитных организаций предусмотрена специальная функция. До сих пор она предоставлялась бесплатно. При этом, по утверждению опрошенных клиентов, банки в большинстве случаев не предупреждают о введении комиссии за перевод в размере от 1,5 до двух процентов от суммы перевода, но также имеет нижнее ограничение.

Марина Совина
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