ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены
Украинские военные обстреляли село Юбилейное в Херсонской области. Удар нанесли в том числе по зданию, где временно располагалось ОМВД России «Новокаховский».
Утверждается, что солдаты стреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — один из снарядов попал в ОМВД России.
При обстреле ВСУ здания ОМВД пострадали девять российских полицейских
По последним данным, больше 20 человек пострадали при обстреле села в Херсонской области. При этом пока точное число раненых и погибших не приводится.
В то же время появились сообщения о девяти тяжелораненых полицейских — четверых из них спасти не удалось, а пятерых экстренно госпитализировали. Помимо этого, еще 12 пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.
При обстреле также были повреждены шесть машин российских полицейских.
Юбилейное было атаковано со стороны Украины еще 28 ноября
Херсонская область, в том числе село Юбилейное, была обстреляна со стороны Украины во вторник, 28 ноября. Информацию об этом уже подтвердил украинский Центр национального сопротивления. В сообщении было сказано, что удар украинских военных по полицейским последовал за наводкой, предоставленной разведчиками и местными жителями. В тот момент, как отмечается, в здании шло совещание «высокопоставленных чиновников».
В сети также появились кадры последствий обстрела двухэтажного здания. На снимках видно, что отсутствует часть перекрытий, из окон выбило стекла и рамы, а рядом стоят сильно поврежденные машины полицейских. Утверждается также, что раньше в этом здании находился офис ЦНАП — местного центра предоставления административных услуг.
ВСУ систематически обстреливают города и села Херсонской области
Украинские военные периодически обстреливают объекты Херсонской области. В частности, 9 ноября глава региона Владимир Сальдо заявлял, что одна из ракет ВСУ попала в частный сектор Скадовска, а еще одна была сбита системой ПВО. В тот момент госпитализация понадобилась 11 жителям. В региональном Главном управлении МЧС указали, что при обстреле погибли пять человек.
В конце лета также появились данные о том, что ВСУ разбили штаб, предоставлявший гуманитарную помощь, в селе Алешки в Херсонской области. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Здание оказалось полностью разбито, при этом никто из граждан не пострадал.
Незадолго до этого также стало известно об атаке ВСУ на Чонгарский мост, расположенный над одноименным проливом в Херсонской области. По этому мосту, как отмечалось, было зафиксировано три-четыре прилета ракетами.