ВСУ нанесли удар по зданию с российскими полицейскими. Четверо погибли на месте, более 15 ранены

При обстреле ВСУ здания ОМВД в Херсонской области погибли четверо полицейских

Украинские военные обстреляли село Юбилейное в Херсонской области. Удар нанесли в том числе по зданию, где временно располагалось ОМВД России «Новокаховский».

Утверждается, что солдаты стреляли из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS — один из снарядов попал в ОМВД России.

При обстреле ВСУ здания ОМВД пострадали девять российских полицейских

По последним данным, больше 20 человек пострадали при обстреле села в Херсонской области. При этом пока точное число раненых и погибших не приводится.

В то же время появились сообщения о девяти тяжелораненых полицейских — четверых из них спасти не удалось, а пятерых экстренно госпитализировали. Помимо этого, еще 12 пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

При обстреле также были повреждены шесть машин российских полицейских.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Юбилейное было атаковано со стороны Украины еще 28 ноября

Херсонская область, в том числе село Юбилейное, была обстреляна со стороны Украины во вторник, 28 ноября. Информацию об этом уже подтвердил украинский Центр национального сопротивления. В сообщении было сказано, что удар украинских военных по полицейским последовал за наводкой, предоставленной разведчиками и местными жителями. В тот момент, как отмечается, в здании шло совещание «высокопоставленных чиновников».

В сети также появились кадры последствий обстрела двухэтажного здания. На снимках видно, что отсутствует часть перекрытий, из окон выбило стекла и рамы, а рядом стоят сильно поврежденные машины полицейских. Утверждается также, что раньше в этом здании находился офис ЦНАП — местного центра предоставления административных услуг.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

ВСУ систематически обстреливают города и села Херсонской области

Украинские военные периодически обстреливают объекты Херсонской области. В частности, 9 ноября глава региона Владимир Сальдо заявлял, что одна из ракет ВСУ попала в частный сектор Скадовска, а еще одна была сбита системой ПВО. В тот момент госпитализация понадобилась 11 жителям. В региональном Главном управлении МЧС указали, что при обстреле погибли пять человек.

В конце лета также появились данные о том, что ВСУ разбили штаб, предоставлявший гуманитарную помощь, в селе Алешки в Херсонской области. Удар был нанесен с правого берега Днепра. Здание оказалось полностью разбито, при этом никто из граждан не пострадал.

Незадолго до этого также стало известно об атаке ВСУ на Чонгарский мост, расположенный над одноименным проливом в Херсонской области. По этому мосту, как отмечалось, было зафиксировано три-четыре прилета ракетами.