58-летняя популярная актриса пришла на вечеринку в костюме с глубоким декольте

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли пришла на вечеринку в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соответствующая публикация появилась на сайте издания Daily Mail.

58-летняя знаменитость была замечена в компании друзей у ресторана Oswald's в Лондоне. Для мероприятия звезда «Остина Пауэрса» выбрала костюм, состоящий из вельветовых брюк и пиджака. При этом на размещенных кадрах видно, что жакет оформлен глубоким декольте и множеством сияющих пайеток.

Кроме того, визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы нюдовый блеск. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в локоны и добавили к ее внешнему виду круглые серьги и цепь с подвеской в виде цветка.

Ранее Элизабет Херли показала фигуру в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Тогда артистка устроила съемку в бассейне спа-центра Chiva-Som во время отдыха в Хуахине, Таиланд. Она предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и завязками на груди и трусов с заниженной талией.