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09:41, 27 ноября 2023Ценности

58-летняя популярная актриса показала фигуру в бикини

Кадр: @elizabethhurley1

Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала фигуру в бикини собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя популярная артистка устроила съемку в бассейне спа-центра Chiva-Som во время отдыха в Хуахине, Таиланд. Она предстала перед камерой в красном бикини, состоящем из топа с треугольными чашками и завязками на груди и трусов с заниженной талией. При этом комплект украшен золотистыми цепочками.

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Кроме того, знаменитость сделала макияж, накрасив губы коричневой помадой и выделив глаза черными стрелками.

Ранее в ноябре немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум также снялась в купальнике и показала видео фанатам. 50-летняя манекенщица станцевала перед камерой в белом бикини, которое состояло из топа на тонких лямках и без косточек и V-образных стрингов.

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      Карина Черных
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