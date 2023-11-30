В Бурятии пройдет эвенкийский этнофестиваль

В Улан-Удэ пройдет эвенкийский этнофестиваль

В Бурятии пройдет VI межрегиональный конкурс драматических этнопостановок «Эвенкийский нимнгакан-2023». Об этом сообщает Байкал Daily.

Смотр назначен на 4 декабря, ожидается участие свыше ста человек разных возрастов. Одним из коллективов станет театральная группа «Биракачан» культурно-досугового центра «Аргуакта» из поселка Холодная Северо-Байкальского района Бурятии.

Участие в мероприятии также примет группа «Оде» из Курумканского района, «Нерилик» («Надежда») из Забайкальского края, коллективы «Эннэкэн», «Хэглэн», и «Лучи Сигундэра» из Якутии.

Гала-концерт фестиваля состоится 5 декабря на сцене Бурятского театра драмы имени Хоца Намсараева. На нем выступит народный молодежный эвенкийский ансамбль «Гулувун» государственного республиканского центра эвенкийской культуры «Арун».

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском 10 декабря пройдет фестиваль сказок коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на Камчатке. Посетители смогут принять участие в мастер-классах, фотосессии в национальной одежде и интерактивной программе.