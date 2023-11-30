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13:10, 30 ноября 2023Моя страна

Кабан с необычным окрасом попал на видео

Нижне-Свирский заповедник опубликовал видео с кабаном необычного окраса

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела дикого кабана с пегим окрасом. Видео опубликовано в сообществе заповедника во «ВКонтакте».

На кадрах необычное животное бродит по парку в поисках еды. Комментаторы отметили, что такой окрас редок для кабанов.

«Любопытно. Обычно такие пегаши получаются при смешивании кабанов с домашними свиньями. Но здесь маловероятно, чтобы домашняя свинья побывала в его предках. Если, конечно, все эти кабаны не являются такими помесями в далеком поколении, еще до того, как попали на эти территории», — написал один из подписчиков сообщества.

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      Варвара Кошечкина
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