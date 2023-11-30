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12:56, 30 ноября 2023Моя страна

Мальчик из Ингушетии установил мировой рекорд по количеству приседаний

Мировой рекорд по количеству приседаний установил 10-летний мальчик из Ингушетии

Фото: Telegram-канал Правительства РИ

Житель Ингушетии, 10-летний Абдул-Рахман Гетагазов, установил первый мировой рекорд по количеству приседаний. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики.

Отмечается, что мальчик с раннего детства занимается спортом, ходит на вольную борьбу. В семь лет он увлекся приседаниями и из любопытства стал делать их на время. За три года он отработал технику, выносливость и начал готовиться к мировому рекорду.

Неофициальный рекорд был установлен, когда мальчик присел 5900 раз за три часа. Накануне в республику приехали специалисты и эксперты, которые зафиксировали новый мировой рекорд — мальчик присел за четыре часа 7 743 раза. Они также оценивали технику выполнения приседаний.

«На данный момент такого рекорда нет, он устанавливается первый раз. Это запредельные возможности человеческого тела», — отметил президент Клуба мировых рекордов Станислав Коненко. Мальчику подарили автомобиль, который спортсмен хочет отдать отцу.

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      Варвара Кошечкина
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