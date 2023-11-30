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17:25, 30 ноября 2023Бывший СССР

На Украине обнаружили еще одну схему выезда уклонистов из страны

ГПС Украины сообщила о выявлении еще одной схемы выезда уклонистов из страны

Фото: Державна прикордонна служба України

На Украине выявили еще одну схему незаконного выезда уклонистов из страны. Об этом сообщила Государственная пограничная служба (ГПС) республики в Telegram.

«О своей безопасности организатор (схемы выезда) позаботился раньше времени, поскольку вел горе-путешественников онлайн, отслеживая только их геопозицию. Сам же находился вне Украины», — говорится в сообщении.

Пограничники обнаружили попытку бегства двух мужчин из Киева и Черновцов.

Ранее Госпогранслужба Украины отметила, что уклонисты, бегущие от мобилизации, а также организаторы, помогающие незаконно перейти границу, стали лучше шифроваться.

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      Алевтина Запольская
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