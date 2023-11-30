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15:40, 30 ноября 2023Мир

Папа Римский призвал Израиль не отвечать террором на террор

Папа Римский Франциск: Израиль не должен отвечать террором на террор
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Remo Casilli / Reuters

Израиль не должен отвечать на нападение исламистской группировки ХАМАС «террором на террор» в Газе. Об этом заявил Папа Римский Франциск во время телефонного разговора с израильским президентом Ицхаком Герцогом, передает The Washington Post.

«Телефонный звонок, как и другие в те же дни, состоялся в контексте усилий Святейшего Отца, направленных на сдерживание серьезности и масштаба конфликтной ситуации на Святой Земле», — приводит издание заявление Ватикана.

Со ссылкой на источники сообщается, что слова Папы Римского о «терроре» вызвали возмущение израильского президента. Он заявил Франциску, что подобные слова неприемлемы и Израиль делает все для безопасности мирного населения в Газе.

Ранее Папа Римский заявил, что Израиль имеет право защищать себя. Понтифик выразил серьезную обеспокоенность по поводу ситуации в Израиле и призвал боевиков ХАМАС отпустить заложников.

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      Максим Габриелян
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