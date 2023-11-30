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15:16, 30 ноября 2023Бывший СССР

Президент Литвы высказался о существовании лжецов и болтунов в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа высказался о лжецах и болтунах в НАТО

Фото: Thomas Trutschel / Globallookpress.com

Литве не стоит ставить под сомнение деятельность Организации Североатлантического договора (НАТО) и обвинять крупнейшие страны блока во лжи, заявил глава республики Гитанас Науседа. Об этом пишет «Sputnik Литва».

Он выступил с заявлением, реагируя на недавние высказывания министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, который призвал не полагаться на одну лишь пятую статью НАТО, а рассмотреть стратегические изменения в обороне. «Меньше всего нам нужно посылать очень странные сигналы нашим союзникам: "Знаете, мы, возможно, ставим под сомнение осуществимость пятой статьи НАТО". Что мы хотим этим сказать? Что президент [США] Джо Байден, (...) президент [Франции] Эммануэль Макрон (...) и канцлер [ФРГ] Олаф Шольц являются лжецами? Или просто болтунами?» — задался вопросом Науседа.

Гитанас Науседа посчитал, что не стоит подвергать сомнению деятельность НАТО, поскольку пятая статья является «ядром организации».

В качестве одной из идей по усилению обороны президент назвал повышение уровня расходов на оборону в размере трех процентов от ВВП.

Ранее министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил об уменьшении помощи Украине, если Европейский союз сократит размеры выплат стране.

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      Юрий Леонов
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