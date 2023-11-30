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14:46, 30 ноября 2023Силовые структуры

Россиянин поспорил с соседом из-за парковки и лишился глаза

В Тюмени россиянин выстрелил в лицо оппоненту из-за спора о парковке

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

В Тюмени следственный комитет России (СКР) разбирается в обстоятельствах спора на парковке, из-за которого россиянин лишился глаза. Об этом в четверг, 30 ноября, сообщает URA.ru.

По данным издания, конфликт разгорелся 30 июня на парковке возле жилого дома, когда потерпевший попытался развернуться, используя для этого парковочное место для инвалидов. Однако прямо перед заездом туда въехал другой автомобиль, водитель которого выскочил и принялся кричать. Как только разворачивавшийся россиянин вышел на разговор, оппонент выстрелил ему в лицо из травматического пистолета. Примечательно, что в этот момент в автомобиле стрелявшего находились двое несовершеннолетних детей.

Травма привела к частичной потере зрения. После получения медицинской помощи пострадавший обратился в полицию, но, по его словам, никакой помощи от регионального МВД не дождался. В связи с этим он был вынужден несколько месяцев спустя обратиться в прокуратуру. Надзорное ведомство передало материалы дела в СКР.

Ранее в Челябинске мужчина прострелил колено соседу из квартиры этажом ниже из-за громкой музыки, которую он включил, чтобы помочь больной жене.

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      Владимир Седов
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