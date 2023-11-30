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01:02, 30 ноября 2023Ценности

Секс-символ MMA показала фигуру в откровенном наряде

Фото: @novikovnikolay / @paigevanzant

Американская девушка — боец смешанного стиля (MMA) Пейдж Ванзант показала фото в откровенном образе. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), которая насчитывает 3,2 миллиона подписчиков.

29-летняя спортсменка предстала перед камерой в оранжевом костюме, состоящем из топа с треугольными чашками и лямками в виде золотистых цепочек и мини-юбки с завышенной талией. Также секс-символ ММА надела высокие носки и кеды оранжево-белой расцветки. На одном из кадров она сидит, подняв левую ногу и обнажив ягодицы.

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Известно, что автором съемки стал фотограф Николай Новиков. За макияж отвечала украинская визажистка Анна Ускова.

Ранее в ноябре сообщалось, что немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум и ее дочь Лени Клум снялись в откровенных образах для рекламы праздничной коллекции бренда Intimissimi. 50-летняя манекенщица и ее наследница предстали перед камерой в комплектах кружевного нижнего белья красного цвета. При этом на них были надеты шелковые халаты в тон.

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      Карина Черных
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