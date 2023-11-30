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15:03, 30 ноября 2023Россия

«Ученик года» выпал из окна общежития в Москве

«Ученик года» и номинант на премию президента выпал из окна общежития в Москве

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

«Ученик года» и номинант на премию президента России выпал из окна общежития в Москве. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Студента не смогли спасти врачи. Егора нашли под окнами общежития, в его комнате не было следов борьбы. Очевидцы рассказали, что до происшествия россиянин находился в комнате один. Друзья характеризовали Егора как человека, у которого не было конфликтов и проблем с кем-либо.

Егор был студентом пятого курса университета имени Сеченова. В марте 2018 года в Челябинской области он выиграл этап конкурса «Ученик года», а также стал номинантом на премию президента России.

Ранее в Ростовской области «Учитель года» обматерил ученика за спор с депутатом на уроке. Сам учитель в итоге публично извинился перед молодым человеком, от классного руководства его отстранили.

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      Анастасия Шейкина
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