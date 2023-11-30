В Госдуме предложили отменить взыскания за опоздание на работу по одной причине

Депутат Сухарев призвал запретить взыскания за опоздание на работу в непогоду

Депутат Госдумы Иван Сухарев направил главе Минтруда Антону Котякову письмо с предложением запретить дисциплинарные взыскания за опоздание на работу из-за плохой погоды. Копия документа есть в распоряжении RT.

По действующим законодательным нормам за опоздание на работу без уважительной причины работодатель может применить в отношении сотрудника дисциплинарное взыскание, в частности в виде замечания или выговора. В случае накопления двух подобных взысканий он может расторгнуть трудовые отношения с сотрудником, следует из Трудового кодекса.

Депутат обратил внимание на отсутствие в законодательстве критериев определения степени вины работника за опоздание, которое возникло в результате форс-мажора на фоне непогоды. Помимо этого, оно не содержит определения, какие именно погодные условия считать уважительной причиной опоздания.

«В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта», — следует из обращения к Котякову.

Министра труда также призвали рассмотреть вопрос о разработке регламента верификации информации, которую работник может привести для объяснения причин опоздания. Это, например, может быть открытая информация от МЧС и муниципальных транспортных организаций.

Ранее МЧС России предложило давать дополнительный выходной людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, например, в случае стихийных бедствий или техногенных аварий. Отмечается, что свободное время необходимо россиянам для решения семейно-бытовых вопросов, восстановления утраченных документов и условий жизнедеятельности.