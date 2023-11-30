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19:40, 30 ноября 2023Бывший СССР

В Грузии задержали русского националиста Демушкина

Русского националиста Демушкина задержали в аэропорту Тбилиси

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В аэропорту Тбилиси задержали русского националиста Дмитрия Демушкина. Об этом общественный активист сообщил в Telegram.

«Летел по делам, билеты, отели в порядке, по-русски объяснять причину задержания отказываются. Грузия не гостеприимная страна. Разбираемся», — написал он.

Ранее бюро парламента Грузии отклонило введение ограничений для россиян, предложенное партией «Лело для Грузии». В частности, депутаты предлагали принятие визового режима, ограничений на работу для граждан России и въезда машин с российскими номерами.

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      Алевтина Запольская
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