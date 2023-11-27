Парламент Грузии отклонил введение ограничений для россиян

Sputnik: бюро парламента Грузии отклонило введение ограничений для россиян

Бюро грузинского парламента отклонило введение ограничений для россиян, предложенное партией «Лело для Грузии». Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Sputnik Грузия» со ссылкой на главу бюджетного офиса парламента Андрию Гвидиани.

По его словам, проект закона не определяет ожидаемые последствия предлагаемых мер, что противоречит принципу универсальности бюджетной системы. В частности, члены партии «Лело» настаивали на введении визового режима и ограничений на работу для российских граждан, а также на запрете прямого авиасообщения, вещания российских каналов и въезда машин с российскими номерами.

Ранее к введению ограничений против россиян также призвал экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. По его словам, республике необходимо усложнить получение виз и гражданства для российских граждан.

Также в Тбилиси объяснили, почему страна отказывается от введения антироссийских санкций. По словам спикера грузинского парламента Шалвы Папуашвили, Грузия не может позволить себе рисковать жизнями граждан и экономическим положением страны.