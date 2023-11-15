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12:34, 15 ноября 2023Бывший СССР

Саакашвили призвал усложнить для россиян получение виз и гражданства Грузии

Саакашвили из тюрьмы призвал усложнить получение гражданства Грузии для россиян

Фото: Irakli Gedenidze / Pool / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий тюремный срок, призвал усложнить получение виз и гражданства республики для россиян. Об этом он написал в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Экс-лидер республики выразил недовольство тем, что страна приняла сотни тысяч россиян. По его словам, таким образом грузинские власти пытаются обеспечить мир. В то же время Саакашвили сравнил это со сдачей Франции во время Второй мировой войны.

«После прихода национального правительства в Грузии для россиян будут отменены различные способы легкого получения гражданства и вида на жительство, а за счет поощрения продажи недвижимости им будет предоставлено время покинуть страну», — заявил бывший президент.

Ранее сообщалось, что власти Грузии решили вернуть Саакашвили в тюрьму.

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      Александр Курбатов
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