В парламенте Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии Папуашвили: антироссийские санкции навредят гражданам

Грузия отказывается от введения антироссийских санкций, чтобы не навредить гражданам и безопасности страны. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает «Sputnik Грузия».

«Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны. Ни одна страна, включая любого члена Евросоюза, этого не сделает», — сказал он.

Папуашвили объяснил, что европейские страны берут в учет вероятные последствия от санкций, принимая решение об их введении. «На земле нет страны, которая давала бы нам гарантии безопасности. В плане безопасности мы зависим только от себя», — подчеркнул спикер парламента.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. Она предсказала, что такое событие будет новым «большим взрывом».