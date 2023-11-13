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08:39, 13 ноября 2023Бывший СССР

В парламенте Грузии объяснили отказ от антироссийских санкций

Спикер парламента Грузии Папуашвили: антироссийские санкции навредят гражданам

Фото: РИА Новости

Грузия отказывается от введения антироссийских санкций, чтобы не навредить гражданам и безопасности страны. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили, передает «Sputnik Грузия».

«Мы не можем позволить себе рисковать жизнями наших граждан и экономическим положением страны. Ни одна страна, включая любого члена Евросоюза, этого не сделает», — сказал он.

Папуашвили объяснил, что европейские страны берут в учет вероятные последствия от санкций, принимая решение об их введении. «На земле нет страны, которая давала бы нам гарантии безопасности. В плане безопасности мы зависим только от себя», — подчеркнул спикер парламента.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что ее страна, Украина и Молдавия вступят в Евросоюз одновременно. Она предсказала, что такое событие будет новым «большим взрывом».

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      Алевтина Запольская
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