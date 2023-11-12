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17:44, 12 ноября 2023Бывший СССР

Грузия предсказала «большой взрыв» в Евросоюзе. Какое отношение к этому имеют Украина и Молдавия?

Зурабишвили: Грузия, Украина и Молдавия могут войти в ЕС одновременно
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предсказала новый «большой взрыв» в Европейском союзе (ЕС) при вступлении туда одновременно трех стран — Грузии, Украины и Молдавии.

По ее словам, эти государства могут войти в объединение вместе в конце десятилетия. При этом политик заметила, что пока тяжело предугадать, произойдет ли это в 2030, 2031 или 2029 годах.

«Я думаю, это произойдет одновременно (...) Мы — трио: Молдавия, Украина и Грузия», — сказала Зурабишвили.

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Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии

В ноябре Европейская комиссия рекомендовала Совету ЕС предоставить Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе с выполнением девяти условий. Среди таковых указывалось повышение согласованности действий Тбилиси с общей внешней политикой и политикой безопасности Евросоюза.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили приветствовал рекомендации, назвав этот день историческим. Он поблагодарил парламент страны за проделанную работу по исполнению рекомендаций. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе также подчеркнул, что за 20 месяцев с момента подачи заявки на статус кандидата Грузия прошла через множество трудностей.

Членство Грузии в ЕС связали с судьбой Саакашвили

Также получение Грузией статуса страны-кандидата в члены ЕС связали с судьбой бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Как заявил еврокомиссар по бюджету Йоханнес Хан, ЕС внимательно следит за ситуацией вокруг здоровья политика и приложит все усилия, чтобы избежать любой непредсказуемой ситуации.

Параллели между [экс-президентом Грузии Михаилом] Саакашвили и перспективами вступления Грузии в ЕС принципиально императивны! Оба [случая] неразделимы. Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент [останется] под стражей и умрет в тюрьме

Яцек Сариуш-Вольский Депутат Европарламента

В Тбилиси заявили о препятствовании Украины вступлению Грузии в ЕС

В июле Ираклий Гарибашвили высказал уверенность, что Украина была против получения Грузией статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). «К сожалению, это реальность. Мне это подтвердили многие европейские лидеры», — сказал он.

Председатель правящей Ираклий Кобахидзе подтвердил, что Киев совместно с грузинской оппозицией попытается помешать Тбилиси стать кандидатом в члены ЕС.

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      Варвара Кошечкина
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