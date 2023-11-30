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19:00, 30 ноября 2023КультураРеклама
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В Москве пройдет ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

В Москве состоится юбилейная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№

Фото: пресс-служба non/fictio№

В Москве состоится юбилейная международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fictio№. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что в этом году non/fictio№ отмечает 25-летний юбилей. Мероприятие пройдет с 30 ноября по 3 декабря 2023 года в Комплексе «Гостиный Двор» в Москве.

Участниками юбилейной ярмарки станут 340 крупных и малых издательств, книготорговых предприятий и институтов культуры. На стендах экспонентов гостей ярмарки будут ожидать новинки и переиздания отечественной и зарубежной литературы разной направленности. Самые яркие новинки по давней традиции ярмарки будут представлены на центральной линии экспозиции в виде топ-листов, которых в этом году будет три — «Взрослая литература», «Детская литература» и «Комиксы».

По традиции при входе на ярмарку посетителей встретит коллективный стенд «Альянса независимых издателей и книгораспространителей». В этом году в работе коллективного стенда «Независимого Альянса» примут участие 52 малых издательства из разных городов России, которые предложат вниманию читателей редкие и ценные издания, охватывающие практически все сферы гуманитарного и естественно-научного знания.

Мероприятия программы non/fictio№25 будут проходить в течение четырех дней в режиме нон-стоп на десяти дискуссионных площадках, расположенных в Атриуме «Гостиного Двора», а также на стендах ряда издательств. Всего в программе non/fictio№25 заявлено более 300 мероприятий, в которых примут участие известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты и кинокритики, путешественники, деятели культуры и общественные деятели.

Подробнее ознакомиться с программой, а также приобрести билеты на ярмарку можно на официальном сайте non/fictio№.

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      Сергей Равин
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