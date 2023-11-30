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08:30, 30 ноября 2023Мир

В НАТО заявили о нежелании Запада победы Украины в конфликте

Экс-главком НАТО Бридлав: западные политики не хотят, чтобы Украина победила

Фото: Reuters

Ведущие западные политики не хотят, чтобы Украина победила в конфликте, заявил бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

По его словам, западные страны могли бы сказать, что будут поддерживать Украину до тех пор, пока «российские войска не будут побеждены», но никогда не произнесут этого, потому что это не является целью ведущих политиков.

«Если в среднесрочной перспективе Украина останется при той минимальной военной поддержке, при которой она не сможет выиграть эту войну, то она ее не переживет. Скоро во многих странах пройдут выборы. Многие избиратели очень скептически относятся к тому, что происходит со средствами, которые тратятся на Украину. Поддержка будет постепенно ослабевать», — указал он на нежелание Запада.

Ранее бывший высокопоставленный офицер ядерной артиллерии НАТО Пьер Анро отметил, что смена риторики генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга об успехах Киева значит, что он готовит союзников к нейтралитету Украины.

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      Семен Александров
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