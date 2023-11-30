В России матери ребенка-инвалида пришлось носить его на спине из-за дороги

В Горно-Алтайске матери инвалида нужно носить его на спине из-за плохой дороги

В Горно-Алтайске матери ребенка-инвалида пришлось носить его на спине из-за плохой дороги. Об этом сообщил «Подъем» в Telegram-канале.

По сведениям издания, этой осенью на улице Ушакова в российском городе провели газ. Сотрудники газовой компании раскопали дорогу и бросили в неприглядном виде.

В организации «Народный фронт» отметили, что от подобных действий пострадали жители пяти домов, которые теперь не могут добраться до них на автомобилях. Среди них — семьи с детьми, у одного из которых детский церебральный паралич (ДЦП).

От проезжей части до домов нужно подниматься около 200 метров, все это время ребенка нужно нести на спине, поделилась мать мальчика-инвалида. Россиянка пояснила, что когда муж работает, ей самой приходится расчищать дорогу.

Общественники уже направили обращения в прокуратуру и саму организацию с требованием привести дорогу в порядок.

Ранее сообщалось, что на Сахалине многодетная мать осталась без квартиры из-за потопа в подвале.

В местной управляющей компании тогда рассказали, что подвал затопило из-за прорыва трубы. При этом люк в подполье был расположен в квартире, доступ в которую бригада так и не получила.