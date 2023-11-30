Жителей российского села проверяют на полиграфе из-за поджога администрации

Жителей села Ковриги проверяют на причастность к поджогу администрации

В Курганской области жителей села Коврига проверяют на причастность к поджогу здания администрации. Об этом сообщает Ural Mash.

По данным канала, в селе живет менее 500 человек. В здании сельсовета нет охранника. Неизвестный воспользовался этим, сорвал замок, проник в архив и поджег шкаф с данными на коврижцев. Затем фигурант сбежал. Отмечается, что пожар был не сильным.

Полиция не нашла улик, поэтому силовики решили проверить каждого жителя на полиграфе.

Ранее стало известно, что в Кургане задержали 34-летнего россиянина, подозреваемого в поджоге. Задержанный поругался с сотрудником торговой точки с быстрым питанием и решил ему отомстить.