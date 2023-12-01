Эксперты из регионов посетили ведущие медорганизации Москвы

Ракова: эксперты из Москвы поделились медицинским опытом с коллегами из регионов

Около 300 экспертов со всей России, в том числе министры здравоохранения регионов, главные врачи больниц и поликлиник, посетили шесть ведущих медицинских организаций Москвы в рамках второго конгресса «Национальное здравоохранение 2023» на международной выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Эксперты высоко оценили московский опыт, современные цифровые технологии и уникальные стандарты оказания помощи. «Москва системно многие годы занимается развитием здравоохранения, и мы накопили большой позитивный опыт. Я очень надеюсь, что те практики, которые мы сегодня представим, будут интересны и полезны представителям других регионов», — рассказала Ракова.

Она добавила, что в столице реализуются новые стандарты поликлинической и экстренной помощи, завершается формирование нового каркаса онкологической помощи, который позволяет бесшовно обеспечить маршрутизацию пациента от подозрения на заболевание до пожизненного наблюдения. Кроме того, активно используются современные цифровые технологии. На сегодняшний день московские поликлиники работают в цифровом формате, и на него уже переходят больницы. Применение современных технологий позволяет высвободить время врачей для общения с пациентом и более сложных задач, а рутинные функции забирает на себя искусственный интеллект, отметила вице-мэр.

Участники экскурсий на примере работы нового флагманского центра больницы №15 имени О.М. Филатова увидели функционирование цифровой клиники без бумаги и лечение пациентов по новому стандарту экстренной медицинской помощи.

В Центре амбулаторной онкологической помощи ММКЦ «Коммунарка» рассказали о новом стандарте лечения онкобольных. Открыты новые клиники, где комплексная помощь оказывается на всех этапах от диагностики до диспансерного наблюдения. Благодаря этому диагноз ставится в более сжатые сроки, повышается его точность, а лечение можно начать незамедлительно.

На Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова эксперты узнали об инновациях московской скорой, особенностях маршрутизации пациентов и об оснащении машин современным оборудованием.

В городской поликлинике №68 и детской поликлинике №38 делегаты увидели, как выстроена работа столичных поликлиник в безбумажном формате.

В Центре диагностики и телемедицины гости из регионов познакомились с новой моделью организации службы диагностики на основе телемедицинских технологий. В частности, им показали, как искусственный интеллект помогает в лучевой диагностике.